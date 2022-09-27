Генсек ООН не проводил нового разговора с президентом России

27 сен. 19:57

У генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриши не было новых переговоров с президентом России Владимиром Путины в последнее время. Об этом сообщил 27 сентября официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Новых разговоров с президентом Путиным, кроме тех, о которых он [генсек] упоминал, не было", - цитирует его ТАСС.

Напомним, последний на данный момент телефонный разговор генсека ООН Антониу Гутерриша и президента РФ Владимира Путина состоялся 14 сентября.