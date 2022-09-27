Иранские актеры не приедут на фестиваль в Грузию из-за беспорядков на родине

27 сен. 19:51

Актеры из Ирана не смогут приехать на Тбилисский международный театральный фестиваль из-за беспорядков на родине. Об этом сообщили в администрации грузинского фестиваля.

Театральная группа "Праксис" должна была выступить 7 октября. "Друзья! В связи с событиями в Иране спектакль из Ирана "Я женщина, ты понимаешь меня?" отменен - актеры не могут приехать из Ирана", - отмечают организаторы.

В письме иранской труппы сказано, что из-за беспорядков в стране не работает интернет, с перебоями работает и мобильная связь. "Нам очень грустно из-за этого. Но мы даже не можем найти друг друга, потому что иногда не работает мобильная связь", - сообщил один из иранских актеров.

В администрации обратили внимание на то, что фестиваль поддерживает самоотверженность иранских женщин "во имя света, будущего, свободы и перспективы", передает "Sputnik Грузия".

Купленные в кассе билеты можно будет вернуть в кассе театра Марджанишвили с 3 по 7 октября, а купленные онлайн будут возвращены с сайта biletebi.ge.