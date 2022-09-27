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Около ста участников собрал фестиваль рыбной ловли для инвалидов на Ставрополье

Около ста участников собрал фестиваль рыбной ловли для инвалидов на Ставрополье

Рыболовный фестиваль для инвалидов собрал на Ставрополье около 100 человек из 16 краевых отделений Всероссийской организации инвалидов, рассказали в пресс-службе администрации Минераловодского округа.

Мероприятие проходило в селе Дунаевка Минераловодского городского округа, на Дунаевских прудах, в течение трех дней.

"Помимо рыбной ловли организаторы провели соревнования по дартсу и бочче, а завершила фестиваль совместная трапеза - большая уха из собственноручно пойманной рыбы", - рассказал глава округа Вячеслав Сергиенко.

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