Около ста участников собрал фестиваль рыбной ловли для инвалидов на Ставрополье

27 сен. 19:59

Рыболовный фестиваль для инвалидов собрал на Ставрополье около 100 человек из 16 краевых отделений Всероссийской организации инвалидов, рассказали в пресс-службе администрации Минераловодского округа.

Мероприятие проходило в селе Дунаевка Минераловодского городского округа, на Дунаевских прудах, в течение трех дней.

"Помимо рыбной ловли организаторы провели соревнования по дартсу и бочче, а завершила фестиваль совместная трапеза - большая уха из собственноручно пойманной рыбы", - рассказал глава округа Вячеслав Сергиенко.