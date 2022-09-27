Блинкен: поломки на "Северных потоках" не отвечают ничьим интересам

27 сен. 19:50

Согласно первым данным, ЧП с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" стало результатом саботажа или нападения, и если это действительно так, то это не отвечает ничьим интересам, рассказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Дипломата попросили прокомментировать ситуацию с утечками газа из обоих "Северных потоков".

Блинкен отметил, что версии саботажа или нападения пока не подтверждены.

"Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы", - цитирует госсекретаря ТАСС.