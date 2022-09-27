Борьба с коррупцией на треть увеличила доходы бюджета Ингушетии

Реализация комплекса антикоррупционных мероприятий в Ингушетии позволила существенно повысить доходы регионального бюджета, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов по итогам встречи главы республики с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Магасе.
"У нас есть действующий план по борьбе с коррупцией, его реализация способствовала увеличению доходности республиканского бюджета на 31%", - цитирует его слова пресс-служба.
Калиматов пояснил, что руководство региона, власти и профильные ведомства планомерно занимаются легализацией теневой занятости.