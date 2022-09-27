Багдад призвал Москву и Киев к переговорам

27 сен. 18:50

Россия и Украине необходимо вернуться к переговорам. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

"Без переговоров вы не можете это решить. И до этого момента обе стороны не готовы вести друг с другом переговоры", - цитирует его РИА Новости.

Глава иракского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Багдад, являясь участником международной контактной группы Лиги арабских государств, стремится внести вклад в урегулирование ситуации. "Не знаю, сможем ли мы достичь успеха, но должен признаться, что это стало очень сложным", - сказал дипломат.