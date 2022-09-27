СМИ: США готовы помочь Европе расследовать дела об утечках на "Северном потоке" и "Северном потоке-2"

27 сен. 18:44

Администрация США готова помочь странам Европы расследовать утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил 27 сентября представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы поддержать их усилия", - цитирует его ТАСС.

При этом представитель СНБ подчеркнул, что пока ничего не может сказать о причинах произошедшего. "Это иллюстрирует важность наших совместных усилий по поиску альтернативных поставок газа в Европу", - пояснил он.

Напомним, 26 сентября на маршрутах трубупроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было зафиксировано два взрыва.