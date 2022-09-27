Сотрудники "скорой" готовятся к забастовке в Тбилиси

27 сен. 18:33

Врачи и водители из бригада "скорой" Центра координации ЧС и неотложной помощи Тбилиси готовятся к забастовкам, их требование - увеличить зарплаты в два раза, об этом рассказали сами медработники на брифинге.

Сотрудники "скорой помощи" на протяжении пяти месяцев безуспешно требуют двойного повышения зарплат и улучшения условий труда, передает Sputnik Грузия.

Медики рассказали, что планируют провести переговоры с руководством о режиме забастовок, поскольку все работники не могут устроить забастовку одновременно - это нанесет ущерб жителям Грузии.