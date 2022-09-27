Совет Госдумы завтра обсудит проведение консультаций по возвращению смертной казни

27 сен. 18:13

Совет Думы завтра обсудит протокольное поручение об организации консультаций по возможному возвращению смертной казни, рассказал автор поручения, депутат Константин Затулин.

"Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предложил обсудить этот вопрос завтра на Совете Думы, чтобы не затевать бурную долгую дискуссию на заседании", - приводит его слова "Интерфакс".

Затулин уточнил, что смертная казнь может быть введена в отношении виновных в терактах, преступлениях против детей и других.

Парламентарий уточнил, что понимает, что для кого-то это вопрос неоднозначный.