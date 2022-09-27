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Совет Госдумы завтра обсудит проведение консультаций по возвращению смертной казни

Совет Госдумы завтра обсудит проведение консультаций по возвращению смертной казни

Совет Думы завтра обсудит протокольное поручение об организации консультаций по возможному возвращению смертной казни, рассказал автор поручения, депутат Константин Затулин.

"Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предложил обсудить этот вопрос завтра на Совете Думы, чтобы не затевать бурную долгую дискуссию на заседании", - приводит его слова "Интерфакс".

Затулин уточнил, что смертная казнь может быть введена в отношении виновных в терактах, преступлениях против детей и других.

Парламентарий уточнил, что понимает, что для кого-то это вопрос неоднозначный.

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