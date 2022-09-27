Мужчина с ножом напал на адвоката у здания СНБ Армении

27 сен. 17:59

Неизвестный атаковал адвоката Гаяне Папоян прямо у здания Службы национальной безопасности Армении, написала в соцсети пострадавшая.

По ее словам, злоумышленник напал на нее, используя колюще-режущий предмет.

"Когда я убежала, зайдя в приемную СНБ Армении, и попросила помощи у сотрудников, мужчина этим же предметом повредил мою машину", - цитирует Папоян Sputnik Армения.

Адвокат позвонила в полицию, правоохранители оперативно прибыли на место преступления вместе со следователями. Уже спустя 2 часа подозреваемый был найден и задержан.

Пресс-секретарь Палаты адвокатов Армении Сильви Тигранян уточнила, что инцидент, по словам пострадавшей, не связан с ее профессиональной деятельностью.