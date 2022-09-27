В Ставропольском крае усилят работу с проблемными выпускниками школ

27 сен. 17:48

В Ставропольском крае разработают меры по работе с проблемными выпускниками школ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор поддержал предложение об ограничении доступа взрослых на территорию образовательных учреждений. Отдельно он поручил подготовить предложения о дополнительных мерах работы с выпускниками школ, которые во время учебы попадали в поле зрения в связи с проблемным поведением", - сказано в заявлении.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров также дал поручение в течение недели провести мониторинг работы систем безопасности в школах региона. "Трагедия в ижевской школе стала делом рук одного из ее выпускников. Нам стоит обратить на это внимание. "Трудных" ребят, которые выходят из школы и которые во время учебы попадали в поле зрения, мы не должны упускать из виду", цитирует пресс-служба Владимирова.

Напомним, утром 26 сентября в одной из школ Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали.