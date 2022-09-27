Россия и Абхазия заключили соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства

27 сен. 17:32

Главы МИД России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба провели встречу в Москве, в ходе которой они подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Такое сообщение распространила пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

"Оно предусматривает внедрение упрощенной процедуры получения гражданства РФ для граждан Абхазии", - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в ходе встречи Лавров заявил о безусловной поддержке укрепления государственного суверенитета Абхазии.