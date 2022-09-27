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МО Турции почтило память шехидов Отечественной войны Азербайджана

МО Турции почтило память шехидов Отечественной войны Азербайджана

Министерство обороны Турции почтило память азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне Азербайджана.

"С уважением чтим память наших шехидов в годовщину начала славной борьбы, начатой героической азербайджанской армией два года назад за освобождение оккупированных земель", - сказано в сообщении пресс-службы.

Два года назад, утром 27 сентября 2020 года, оккупационные силы Армении предприняли широкомасштабное наступление с захваченной земли Азербайджана на позиции азербайджанской армии вдоль всей линии соприкосновения войск. Так началась Отечественная война Азербайджана, которая завершилась победой спустя 44 дня.

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