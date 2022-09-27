В Швеции сообщили, что в районе утечек газа на "Северном потоке" зафиксированы мощные подводные взрывы

27 сен. 16:49

Мощные подводные взрывы произошли в районе утечек газа с "Северных потоков", пишут во вторник СМИ со ссылкой на шведский сейсмоцентр.

Морское управление Швеции сообщает, что "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу". Кроме того, морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства".

Накануне Nord Stream 2 AG сообщала, что на "Северном потоке-2" произошло ЧП в водах Дании.