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ЕС не смог сократить зависимость от российского газа за лето

ЕС не смог сократить зависимость от российского газа за лето

Сокращения зависимости ЕС от российского природного газа за лето не произошло, говорится в статье, подготовленной специалистами "Газпром экспорта" в корпоративном издании компании.

"Хотя третий квартал еще не завершен, итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа", - отмечается в материале.

После начала СВО ЕК, "вдохновленная удачно складывающейся для европейцев конъюнктурой первого квартала", заявила о возможности сокращения импорта газа из России в 2022 году на две трети до конца года и полном отказе от него после 2023 года.

В Европе нарастили собственную газодобычу, но "рассчитывать на то, что ЕС может заместить ею российский трубопроводный газ, не приходится", пишут специалисты. "Рост европейской газодобычи в первом полугодии был отмечен только в Норвегии и Великобритании при его отсутствии в ЕС. Норвегия признала, что дальнейшее увеличение добычи упирается в отсутствие перспективных месторождений", - подчеркивается в статье.

Великобритания в первом полугодии нарастила добычу на четверть - на 4 млрд кубометров, дальнейшее увеличение также осложнено.

Ставка Евросоюза на СПГ в условиях ограниченных возможностей традиционных поставщиков пока не сработала, напомнили в "Газпроме". Ситуацию осложнило и аномально жаркое лето.

Согласно статье, "выйдя на уровень многолетних средних значений в июле, запасы в европейских ПХГ так и не смогли превысить уровень многолетних средних, как того требуют пиковые потребности осенне-зимнего периода, из-за отсутствия на рынке свинговых поставщиков трубопроводного газа". "Ранее эту функцию выполняли голландский, а затем де-факто российский трубопроводный газ", - указали в "Газпроме".

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