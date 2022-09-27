27 сен. 16:36

Директор Александринского театра, лидер проекта Сергей Емельянов сообщил о том, что в Дагестане пройдет "Национальная театральная школа", благодаря которому 45 молодых деятелей культуры будут повышать свою квалификацию.

"В октябре мы даем торжественный старт проведению образовательных резиденций. Убежден, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, наш проект станет важным инструментом для развития многонациональной театральной сцены нашей страны", - цитирует Емельянова ТАСС.

Торжественный старт проекту будет дан 5 октября, когда состоится пленарное заседание и открытые диалоги Национальной театральной школы.