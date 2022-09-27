ФРГ: работы на газовой инфраструктуре не влияют на энергобезопасность страны

27 сен. 16:24

Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии) заявило, что технические работы на европейской газовой инфраструктуре не влияют на энергетическую безопасность Германии, говорится в отчете регулятора о ситуации с газоснабжением в стране.

"В сентябре проводятся многочисленные ремонтные работы на европейской газовой инфраструктуре, например, в Бельгии и Норвегии. По оценке Федерального сетевого агентства (основанной, в том числе на информации участников рынка), ремонтные работы не имеют отношения к безопасности поставок в Германию", - цитирует ТАСС.

Уточняется, что "потенциальное временное снижение потоков импорта и экспорта, связанное с техническим обслуживанием, частично компенсируется непосредственно из других источников".

Однако в регуляторе подчеркнули, что уровень заполнения газохранилищ в Германии составляет 91,32%.