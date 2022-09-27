Главная Видео Иранские "шахиды" атакуют ВСУ 27 сен. 16:02 Чем может помочь российским военным "отсталый и задавленный многолетними санкциями, Иран? 585 просмотров Видео Россия Иран Общество Политика Гия Саралидзе Украина ВСУ СВО Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 16:24 ФРГ: работы на газовой инфраструктуре не влияют на энергобезопасность страны 16:18 Подмосковье накроют ливни 16:16 ЦБ поднял доллар и евро на завтра 15:55 В ОДКБ объяснили, почему Зась не встретился с Пашиняном 15:45 Европа введет новые санкции против России после референдумов 15:41 За потолок цен на газ выступают 13 стран Евросоюза 15:30 В ОАЭ отменят масочный режим 15:27 Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу 15:23 Посол Израиля в Азербайджане: молимся за мир на Южном Кавказе 15:21 Центр изучения русского языка появился в Андижане Видео Мнение Ибрагимова. Иран: международная повестка "Лишь бы не было ядерной войны": Запад готов договориться с Путиным по Украине Борис Межуев: Либо Запад и Украина пойдут на уступки, либо мировая война В музее Востока открылась выставка к 100-летию образования Адыгеи Инфоповод. Азербайджан и Армения. Эрдоган летит в Израиль. Протесты в Иране. Скандал в шахматах Мнение Ибрагимова. Причина массовых протестов в Иране