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Иранские "шахиды" атакуют ВСУ

Чем может помочь российским военным "отсталый и задавленный многолетними санкциями, Иран?

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