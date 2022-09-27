В ОДКБ объяснили, почему Зась не встретился с Пашиняном

27 сен. 15:55

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась не встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда находился там с миссией, так как Пашинян в это время находился на Генассамблее ООН.

"Генеральный секретарь (ОДКБ) не общался с Пашиняном, так как он улетел в Нью-Йорк на 77-ю Генассамблею ООН в это время", - рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет РИА Новости.

Миссия ОДКБ посетила Армению, где провела рад встреч с руководителями страны. Также участники миссии, в том числе Зась, посетили границу Армении с Азербайджаном, где ранее случился конфликт, спровоцированный армянской провокацией.