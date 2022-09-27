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Европа введет новые санкции против России после референдумов

Европа введет новые санкции против России после референдумов

Страны Евросоюза введут новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов. Новые меры будут введены по линии Евросоюза", - приводит ее слова ТАСС.

Колонна отметила, что "консультации о новом пакете санкций уже идут". "Он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями", - добавила она.

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