Европа введет новые санкции против России после референдумов

27 сен. 15:45

Страны Евросоюза введут новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов. Новые меры будут введены по линии Евросоюза", - приводит ее слова ТАСС.

Колонна отметила, что "консультации о новом пакете санкций уже идут". "Он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями", - добавила она.