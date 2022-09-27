За потолок цен на газ выступают 13 стран Евросоюза

27 сен. 15:41

Установить предельные цены на импортируемый газ призывают 13 членов ЕС. Соответствующее письма адресовано руководству Евросоюза, сообщает во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - уверены составители обращения.

За потолок цен на газ выступают Италия, Испания, Греция, Польша, Бельгия, Мальта, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия, Румыния, Литва и Латвия.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - подчеркивается в письме.