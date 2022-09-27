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За потолок цен на газ выступают 13 стран Евросоюза

За потолок цен на газ выступают 13 стран Евросоюза

Установить предельные цены на импортируемый газ призывают 13 членов ЕС. Соответствующее письма адресовано руководству Евросоюза, сообщает во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - уверены составители обращения.

За потолок цен на газ выступают Италия, Испания, Греция, Польша, Бельгия, Мальта, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия, Румыния, Литва и Латвия.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - подчеркивается в письме.

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