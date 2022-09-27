Италия продолжит раскол в НАТО и ЕС

В конце 2010-х после того, как Европа в полной мере почувствовала последствия миграционного кризиса, в Старом Свете к власти начали приходить правые. Сначала по итогам парламентских выборов в Австрии националисты из FPÖ вошли в правящую коалицию. Затем партией власти в Италии стали правые из партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини. В это же время в Германии крупнейшей оппозиционной партией стала "Альтернатива для Германии".

Спустя небольшой срок коалиции с участием правых начали досрочно разваливаться. В 2019 году Лидера FPÖ и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в связях с Россией и попытках отмыть деньги через дочь некого "русского олигарха". В то же году из-за разногласий по бюджетной политике развалилась коалиция "Лиги" с леворадикальной партией "Пять звезд".

Однако недолго центристы и левые довольствовались властью. После начала украинского кризиса, санкций и взвинчивания цен на газ резко сменилась политическая ситуация в Италии. Еще вчера обещавший не допустить Владимира Путина на саммит G20 на Бали премьер Марио Драги ушел в отставку под давлением крупнейшей партии в парламенте "Пять звезд". Их лидер Джузеппе Конте не поддержал решение о поставках тяжелого оружия в Украину, что, по его мнению, лишь подливает масла в огонь.

Кризис власти себе на благо успешно использовали правые. Накануне досрочных выборов они объединились в большую коалицию в составе упомянутой выше "Лиги", "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии". Совместное выступление помогло им победить. Три партии в сумме набрали 44,53 процентов в Сенате (верхняя палата) и 44,34% в Палате депутатов (нижняя палата). Лидером коалиции и премьером станет, скорее всего, Джорджа Мелони – кандидат от победившей "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов).

Если предыдущий приход к власти правых был вызван кризисом беженцев, недовольством политикой открытых дверей, то нынешний целиком и полностью связан с Россией. Оба события объединяет при этом недовольством Брюсселем. Ведь именно бомбардировки и стимулирование госпереворотов странами-членами ЕС (Франции и Британии) вызвали волну миграции из Ливии и Сирии в Европу. Брюссель и Берлин призывали Рим принимать беженцев, при этом ЕС никак не мог согласовать выделение Италии денег на поддержание стабильности страны. "Фронтекс" откровенно не справлялся с охраной границ, а лишь помогал плывущим на шлюпках мигрантам достигать Лампедузы. Сальвини тогда стал ответом на миграционный хаос.

Сегодня снова виноваты евробюрократы, власти Франции, Британии и Германии. Они выделяют деньги Украине, вводят жесткие санкции против России, поставляют ВСУ тяжелое вооружение и вынуждают остальные страны ЕС и НАТО прибегать к таким же методам. Италия всегда была прагматично настроена к России. Она являлась надежным покупателем российского газа. Рим рассчитывает на скорейшее решение украинского кризиса. Однако слабое техническое правительство Драги не смогло сказать своего слова в Брюсселе.

С правыми на борту ЕС и НАТО будет сложнее действовать согласованно. Мы помним, как при Сальвини ЕС продлевал санкции. До него – автоматически, а после лишь по итогам обсуждений и дискуссий. То же самое, очевидно, будет и на этот раз. Даже если Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини подчеркивают отсутствие связей с Москвой, их позиция по Украине и санкциям будет основываться больше на итальянских интересах, чем на лояльности США и ЕС.

Ситуация сейчас гораздо драматичнее, чем во время миграционного кризиса или пандемии. Цены на газ выросли в два раза. Инфляция в Италии в августе разогналась до максимальных за 36 лет 8,4%. Ближайшей зимой Италия ощутит на себе последствия украинского кризиса гораздо жестче, чем в 2018 году. Глобалисты уже опасаются раскола в НАТО и ЕС. Британское информагентство BBC озаглавило статью об итальянских выборах "Постфашисты у власти в Италии". Однако Италия – не начало раскола, а продолжение. Накануне ЕС не смог договориться по потолку цен на российскую нефть, так как решение заблокировали Венгрия и Кипр.