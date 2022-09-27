Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили азербайджанский город Шуша, сообщает пресс-служба главы государства.
Они посетили расположенную там мечеть Юхары Говхар Ага, ознакомились с проводимыми работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.
Освобождение Шуши стало кульминацией Отечественной войны Азербайджана. 8 ноября 2020 года город был освобожден. В ходе Шушинской операции противник потерял значительное количество техники и живой силы.
В честь освобождения города от оккупации была учреждена медаль "За освобождение Шуши".