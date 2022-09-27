Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу

27 сен. 15:27

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили азербайджанский город Шуша, сообщает пресс-служба главы государства.

Они посетили расположенную там мечеть Юхары Говхар Ага, ознакомились с проводимыми работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.

Освобождение Шуши стало кульминацией Отечественной войны Азербайджана. 8 ноября 2020 года город был освобожден. В ходе Шушинской операции противник потерял значительное количество техники и живой силы.

В честь освобождения города от оккупации была учреждена медаль "За освобождение Шуши".