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Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу

Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили азербайджанский город Шуша, сообщает пресс-служба главы государства.

Они посетили расположенную там мечеть Юхары Говхар Ага, ознакомились с проводимыми работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.

Освобождение Шуши стало кульминацией Отечественной войны Азербайджана. 8 ноября 2020 года город был освобожден. В ходе Шушинской операции противник потерял значительное количество техники и живой силы.

В честь освобождения города от оккупации была учреждена медаль "За освобождение Шуши".

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