Центр изучения русского языка появился в Андижане

27 сен. 15:21

В Андижане начал работу Центр изучения русского языка, он призван помочь узбекистанцам получить необходимые знания и интегрироваться в новую языковую среду, пишет Podrobno.uz.

Центр создан на базе Андижанского государственного педагогического института при поддержке Чувашского государственного педагогического университета.

В Узбекистане русским языком на разговорном уровне владеет 50%-80% жителей.

Специально разработанные онлайн-курсы включают наиболее эффективные образовательные методики, совмещающие теоретическую подготовку и отработку знаний в диалоге с носителями языка. Также в Андижане появился доступ к культурно-историческому и литературному наследию России, методике и практике российского образования.

Обучить русскому языку на первом этапе в Центре планируется порядка 200 человек.

"Наш совместный проект будет способствовать становлению высочайших стандартов изучения русского языка как иностранного. Мы также надеемся, что, помимо своих образовательных функций, он станет еще одним объединяющим мостом между Россией и Узбекистаном", - отметил проректор по научной и инновационной работе чувашского вуза Игорь Кожанов.