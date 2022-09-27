Восстановительные работы в Ходжавендском районе начнутся в ближайшие дни

27 сен. 14:39

Спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов сообщил о скором начале восстановительных работ в Ходжавендском районе.

По его словам, многие проекты уже находятся на стадии своего завершения, после чего восстановительные работы ускорятся еще больше.

"Считаю, что мы уже начнем работы по восстановлению в центре города Агдам. Кроме того, начинается восстановление сел как в Агдамском, так и в Физулинском районах. Эти работы уже начались в селе Талыш. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы и в Ходжавендском районе. Все эти мероприятия проводятся последовательно, в соответствии с графиком", - сказал Гусейнов.