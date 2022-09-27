В СКФО будут организованы горячие линии для семей участников СВО

27 сен. 14:34

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поручил организовать в округе горячие линии для эмоционально-психологической поддержки семей участников специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

По словам Чайки, формальный подход здесь не допустим. "Представитель главы государства в округе поручил организовать работу горячих линий для эмоционально-психологической поддержки семей военнослужащих, активнее противодействовать распространению недостоверной информации", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Чайка отметил, что будут приняты решения о более эффективном взаимодействии всех ветвей власти на данном направлении.