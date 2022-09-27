На горе Супсех появится уникальный храм-маяк

27 сен. 14:22

Под Анапой планируется построить уникальный православный храм.

Памятный знак на месте строительства - горе у села Супсех - установили 27 сентября. В церемонии приняли участие мэр Анапы Василий Швец, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, казаки и местные жители.

Гора открывает Кавказский хребет, ее украсит храмовый культурно-просветительский комплекс с амфитеатром и смотровой площадкой.

"Храм будет высоким, порядка 50 метров. Его уникальной особенностью станут витражи с четырех сторон в форме крестов с яркой подсветкой. В темное время кресты, как огни маяка, будут видны издалека", - сообщил Швец.