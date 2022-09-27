Токаев расставил приоритеты: Москва – союзник, Пекин – партнер

27 сен. 14:21

Казахстан усилит развитие союзнических отношений с Россией и вечного стратегического партнерства с Китаем, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет его пресс-служба.

Он отметил, что страна продолжит вести сбалансированную, разнонаправленную и конструктивную внешнюю политику.

"Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном", - сказал он.

Казахстанский лидер подчеркнул, что Астана готова к развитию взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными странами в Азии и Европе. По его словам, именно такая внешняя политика соответствует интересам Казахстана.