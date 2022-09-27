В Турции открыли первый Музей слов

Турецкие слова становятся искусством в первом Музее слов, основанном Шермин Яшар для обучения детей и молодежи значению турецких слов, пословиц и идиом. Как сообщает турецкая "Сабах", четырехэтажное здание, которое ранее использовалось как зернохранилище и склад мохера, находится напротив Музея анатолийских цивилизаций замка Анкары. Вчера в День турецкого языка музей открыл свои двери для посетителей после реставрации.

Шермин Яшар широко известна своими работами, направленными на развитие воображения детей, улучшение их координации и содействие их личному развитию.

Актриса и ведущая Джейда Дювенджи была ведущей программы, которая проходила в Музее анатолийских цивилизаций. Говоря о своей дружбе с Яшар, Дювенджи заметила, что Яшар хочет научить детей значению слов, остающихся основой языка, который они будут использовать на протяжении всей своей жизни.

Яшар заявила, что в детстве много слушала и анализировала каждое произнесенное слово, и посоветовала детям интересоваться словами и быть хорошими слушателями. "Музей слов всегда был моей мечтой. Наши дети изучают турецкий язык в течение 12 лет во время учебы, но никогда не занимаются им углубленно. А в этом музее у них будет возможность глубже задуматься о значениях слов", - сказала Яшар, выразив надежду на то, что такие музей откроются в каждом городе Турции.

Присутствовавший на открытии в качестве гостя ведущий турецкий историк Ильбер Ортайлы подчеркнул, что Музей анатолийских цивилизаций важен с точки зрения размещения древних цивилизаций и монументальных произведений Анатолии и повышения ценности Анкары, а в Музее слов, чтобы понять и обдумать духовную культуру.

Музей предлагает посетителям возможность ощутить многослойную текстуру богатой турецкой лексики с помощью выставок и инсталляций, где слова сочетаются с искусством и визуальным дизайном. Этажи также спроектированы с помощью словообразования, первый этаж относится к корням слов, второй этаж - к словам, а верхний этаж - к предложениям.

Между лестницей, соединяющей вход и первый этаж музея, привлекает внимание люстра из стекла и латуни с турецкими, уйгурскими, гектюркскими и арабскими буквами. В музее представлены картины, инсталляции и керамика многих художников, а также трехмерная цифровая скульптура основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, созданная иранским художником.

Музей слов открыт с 10:00 до 17:00 каждый день кроме понедельника.