Еврокомиссию известили о трех инцидентах на "Северном потоке"

27 сен. 14:02

Еврокомиссия проинформирована о трех инцидентах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Комиссия была проинформирована по утечкам на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" внимательно отслеживает эту ситуацию с заинтересованными государствами", - сообщил на брифинге во вторник в Брюсселе представитель ЕК.

По его словам, комиссия отслеживает, "есть ли последствия утечки метана, который виляет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы", и находится "в контакте с государствами-членами по последствиям на морское судоходство".

"ЕК была проинформирована о трех утречках, которые были обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - две утечки на "Северном потоке 1" и одна утечка на "Северном потоке 2". Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку 1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток 2" не авторизован на данный момент", - добавил представитель ЕК.