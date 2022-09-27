"Да, это капитуляция": Армения заговорила о мире с Азербайджаном устами первого президента 

Человек, которому "партия войны" не дала урегулировать армяно-азербайджанский конфликт в 90-х, первый президент Республики Армения и бессменный председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Тер-Петросян заявил накануне о неизбежности подписания Ереваном мирного договора с Баку. "Это никому неприятно, но придет момент, когда не будет другого выбора", - сказал он.



Левон Тер-Петросян известен, с одной стороны, как мягкий противник радикального армянского национализма лидеров "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, время от времени в осторожных формулировках призывающий власти Армении одуматься и отказаться от конфронтации с Азербайджаном. С другой стороны, он первый политический учитель премьер-министра Никола Пашиняна, в 2008 году работавшего в предвыборном штабе Тер-Петросяна, а затем сидевшего в парламенте одним из семи депутатов фракции Армянского национального конгресса.



В современной Армении Левон Тер-Петросян и в силу возраста (ему скоро исполнится 78 лет), и в силу отсутствия сильных связей с какой-либо из влиятельных внутренних и внешних политических сил является, вероятно, наиболее независимым политиком. Поэтому, когда он говорит, к его мнению прислушиваются заметно больше, чем к спонсируемым армянской диаспорой с Запада националистам, и верят его словам больше, чем заявлениям официальных властей, которые меняют свои позиции и мнения в зависимости от обстановки. Тем интереснее интервью Тер-Петросяна Общественному телевидению Армении.



Левон Тер-Петросян прямо сказал то, что понимает, но как будто отказывается принимать Ереван: Армения обязана полностью урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией, в противном случае ее государственность окажется под угрозой. Он подчеркнул, что с точки зрения господствующей в республике националистической идеологии нормализация отношений с соседями станет капитуляцией, однако эта капитуляция спасет страну от гибели. "В мире нет стран-соседей, между которыми не были бы подписаны мирные соглашения. Да, это – капитуляция Армении", – указал он.



Те же идеологические проблемы сделают процесс урегулирования крайне тяжелым для армянского государства, но иного пути у Армении нет, утвердил первый президент РА. "Я вижу задачу следующим образом: из всех плохих вариантов выбрать наименее болезненный, а для достижения этого мы должны владеть информацией, которую знает лишь Никол Пашинян", - заявил он, добавив, что любой другой политик на месте Пашиняна может нанести Армении больший вред, чем действующий премьер-министр.



Левон Тер-Петросян добавил, что для движения к миру Армении необходима общенациональная консолидация. В частности, она необходима для закрытия сепаратистского проекта в Карабахе, у которого в любом случае нет будущего. "Этот вопрос уже решен. Армения там никакой роли не играет", - сказал первый президент Армении.



Что могут означать эти слова? С одной стороны, старейшина армянской политики мог по своей воле попытаться подтолкнуть элиты и общество Армении к спасению. Его политические враги из "партии войны" сейчас предельно слабы, а люди его ученика Никола Пашиняна колеблются между исполнением реваншистского заказа националистической части диаспоры и получением выгод от нормализации контактов с Азербайджаном и Турцией. В таких условиях позиция Левона Тер-Петросяна может оказаться той лептой, которая склонит чашу весов в пользу мира.



С другой стороны, Левон Тер-Петросян может быть каналом волеизъявлений Никола Пашиняна, пока не рискующего самостоятельно произносить те же слова, чтобы не давать лишнее оружие националистической оппозиции. Закрытие сепаратистского проекта в Карабахе, капитуляция, выбор между миром и исчезновением – все это трезвые и правильные слова, но для Пашиняна, так много говорившего об обратном, может быть неудобно произносить их самому без разведки общественного мнения. Поэтому по просьбе премьер-министра их озвучил его учитель, тем более что Тер-Петросян сам выступает за примирение с соседями.



В пользу второго варианта говорит защита Пашиняна от любителей назвать премьер-министра "предателем". Неспроста он обронил замечание, что другие политики подписали бы "еще более неблагоприятные для Армении" документы, в то время как действия Никола Пашиняна являются наименьшим из зол, а затем призвал все политические силы объединиться вокруг правительства. Националисты в лице одного из организаторов массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы Сейрана Оганяна уже выразили недовольство интервью Тер-Петросяна: Оганян назвал поведение режима Никола Пашиняна попыткой "сдачи Армении" и отказался идти на сотрудничество с властями. При этом, что характерно, тему необходимости идеологической капитуляции Армении он проигнорировал.



Возможно, время публикации интервью неслучайно – сегодня два года с начала последнего акта Карабахской войны, Отечественной войны Азербайджана, стартовавшей с нападения армянских оккупационных войск на азербайджанские позиции вдоль линии фронта и закончившейся через 44 дня разгромом армии Армении и безоговорочной победой Баку. Две недели назад Ереван устроил масштабную провокацию на границе и за два дня боестолкновений потерял порядка 300 солдат и офицеров. И в 2020 году, и в этом месяце Армения была принуждена к миру. Интервью Левона Тер-Петросяна – это признание того, что иного выхода, кроме мира, у Армении не осталось, а также призывом принять эту правду всем, кому судьба республики не безразлична.