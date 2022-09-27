Пушкин стал самой выдающейся личностью в истории России

27 сен. 13:45

Россияне выбрали самых выдающихся личностей в истории страны, сообщает ВЦИОМ.

Респонденты должны были назвать "символы России", при этом из других эпох гражданам оказалось назвать "символы" проще, чем вспомнить современников: затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего – вдвое больше (56%).

По данным опроса, самыми популярными выдающимися личностями прошлого стали Александр Пушкин - 21%, Петр I - 20% и Иосиф Сталин - 17%.

Далее расположились Михаил Ломоносов и Владимир Ленин (оба по 8%), Екатерина II, Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский, Александр Суворов и Георгий Жуков (все по 6%).

Символом современной России, по мнению участников исследования, стал президент Владимир Путин, имя которого назвали 28% респондентов. На втором месте оказался Шойгу (7%), на третьем - Лавров (5%). Также опрошенные считают, что современную Россию символизируют кинорежиссер Никита Михалков, (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер Михаил Мишустин (2%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" состоялся с 10 по 11 сентября 2022 года, в нем приняли участие 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.