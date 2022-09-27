Совет безопасности России видит необходимость мониторинга мессенджеров

27 сен. 13:41

В России нужно мониторить соцсети и мессенджеры для борьбы с интернет-контентом, пропагандирующим ненависть и оскорбляющим человеческое достоинство, считают в Совете Безопасности.

"Обращено внимание на важность мониторинга социальных сетей, мобильных мессенджеров, используемых криминальными группами, для выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности модераторов и участников сетевых ресурсов, пропагандирующих идеологию ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности.

Также Совбез выработал дополнительные меры для борьбы с транснациональной контрабандой наркотиков и психотропных веществ на территорию России.