Ставрополье примет форум по международному сотрудничеству 

27 сен. 13:40

Международный форум "Северный Кавказ в меняющемся мире" стартует в Железноводске 13 октября. Здесь соберутся представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции.

"Мероприятия форума выступят площадкой для заключения соглашений со странами-партнерами. Форум собирает на одной площадке официальные делегации дружественных стран (Египта, Алжира, Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Сирии, Турции), представителей органов власти всех уровней, институтов развития, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, ведущих российских экспертов и ученых", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Северо-Кавказского института РАНХиГС.

Уточняется, что в этом году форум совместит два формата: традиционную офлайн-площадку с деловыми переговорами, экспертными дискуссиями по актуальным вопросам выстраивания стратегического взаимодействия с дружественными странами, а также онлайн-формат с широкими интерактивными возможностями для желающих участвовать дистанционно.