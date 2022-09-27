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На набережной Геленджика появится необычный фонтан

На набережной Геленджика появится необычный фонтан

Набережную Геленджика украсит фонтан с танцующими балеринами, его строительство уже началось.

Фонтан появится в сквере в районе улицы Курзальной. "Кроме фонтана, в проекте также предусматривается зона отдыха и детские площадки с качелями и небольшими аттракционами", - сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления Геленджика.

В сообщении подчеркивается, что все зеленые насаждения в сквере будут сохранены и отлично впишутся в обустроенную прогулочную зону.

Территорию на набережной Геленджика благоустроят за счет средств, полученных от курортного сбора, отметили в пресс-службе.

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