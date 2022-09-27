Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Физулинский район

27 сен. 13:07

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский район Азербайджана, сообщает пресс-служба главы государства.

В селе Гараханбейли они возложили цветы к мемориалу, посвященному Дню памяти. Также Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили минутой молчания память шехидов, погибших в ходе Отечественной войны Азербайджана, после чего президент страны выступил перед собравшимися.

Напомним, распоряжением Ильхама Алиева в память о погибших в Отечественной войне Азербайджана был учрежден День памяти, который отмечается 27 сентября.