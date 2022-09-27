Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

27 сен. 12:58

Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив внимание на то, что "ситуация и условия" меняются.

Ранее сообщалось, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

"В целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана - ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.