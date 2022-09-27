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На Ставрополье семьи "чернобыльцев" получили сертификаты на покупку жилья

На Ставрополье семьи &quot;чернобыльцев&quot; получили сертификаты на покупку жилья

Семьи участников ликвидации ЧП на Чернобыльской атомной электростанции получили сертификаты на покупку жилья в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства края.

 "Размер субсидии рассчитывается исходя из состава семьи и утвержденной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на дату выдачи сертификата", - указано в сообщении.

Как прокомментировал и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, в сертификатах нуждаются ещё девять семей. Правительство края запросило у Минстроя России дополнительную сумму на реализацию этой цели.

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