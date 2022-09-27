На Ставрополье семьи "чернобыльцев" получили сертификаты на покупку жилья

27 сен. 12:45

Семьи участников ликвидации ЧП на Чернобыльской атомной электростанции получили сертификаты на покупку жилья в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства края.

"Размер субсидии рассчитывается исходя из состава семьи и утвержденной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на дату выдачи сертификата", - указано в сообщении.

Как прокомментировал и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, в сертификатах нуждаются ещё девять семей. Правительство края запросило у Минстроя России дополнительную сумму на реализацию этой цели.