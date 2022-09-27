Китай продолжит покупать нефть и газ из России

27 сен. 12:30

Китай не планирует сворачивать политику открытости, активная закупка товаров у других стран, в том числе энергоносителей у России, продолжится, заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Что касается КНР, мы будем высоко нести знамя свободной торговли и намерены твердо придерживаться политики открытости. <...> Китай приветствует поставки товаров и услуг из других стран", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос представителя западных СМИ о планах страны закупать энергоносители у России и экспортировать продукцию в Евросоюз и США на ближайшие полгода.

Он подчеркнул, что китайские власти намерены предоставить еще более благоприятные возможности иностранным компаниям, планирующим выйти на рынок страны.

Ван Шоувэнь добавил, что в связи со сложной международной ситуацией внешнюю торговлю следует считать "важным стимулом всеобщего экономического роста".

Согласно данным китайской таможни, расходы КНР на российские нефть и газ в прошлом месяце выросли до рекордных $8,3 млрд. Импорт энергоресурсов из России в Китай в августе оказался на 68%, чем за аналогичный период 2021 года.