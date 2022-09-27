В Баку заработал шоу-рум рязанских компаний

27 сен. 12:39

В Баку начала работу выставочная площадка рязанских компаний "Открывая границы, расширяя возможности" – она объединила 57 компаний, работающих в строительстве, здравоохранении, косметологии, пищевой и текстильной промышленности, ИТ-технологиях и других сферах.

Строительный сектор Рязанщины представляют компании "КРЗ", "Ренессанс Проект", ООО "Правильный дом", "РимвудПро", "Фахманн Руссланд" и другие. Здравоохранение - компания "ВНИИМИРТ", которая более 10 лет проектирует и производит специализированные материалы, а также строит "чистые помещения" для здравоохранения, фармацевтики, биотехнологий, микроэлектроники и других отраслей промышленности. Предприятие "Медицинские приборы" представляет широкий спектр изделий медицинского назначения, а "Емельянъ Савостинъ" - товары для красоты и здоровья, - передает Тренд.

Компания "Триумф" со своим ассортиментом детских колясок - единственный в России завод полного цикла по производству такого рода продукции. Представлена здесь и фабрика мебели "Академия кухни", которая изготавливает нестандартную мебель по индивидуальному дизайн-проекту - кухни, шкафы, гардеробные и многое другое. Мебельные фасады – основа дизайна любого интерьера, его готовят специалисты компании "Пастернак", а различные модели кресел и стульев украшают стенд компании "Алвест". С 2010 года предприятие производит офисную мебель.

Российский шоу-рум – это не только отличная возможность воочию увидеть продукцию и оценить ее, но и удобная платформа для обмена опытом и запуска новых совместных проектов.