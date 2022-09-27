Продажи туров за границу упали в России на 30%

27 сен. 12:21

В России после объявления частичной мобилизации резко упали продажи туров за рубеж, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Продажи в туризме очень чувствительны к внешним факторам. Дефицит авиабилетов, вызванный активными бронированиями последней недели, и как следствие - высокие тарифы на имеющиеся рейсы, опасения туристов не выехать за границу в связи с частичной мобилизацией привели к проседанию спроса в организованном сегменте туррынка. <...> По разным оценкам туроператоров, уровень падения объема продаж варьируется от 15 до 30%", - рассказали в АТОР.

Также примерно на 30% вырос объем аннуляций путевок. Те россияне, что получили повестки, аннулируют туры, некоторые граждане отказываются от поездок "на всякий случай". Туроператоры оценивают объем аннуляций максимум в 30%.

Ожидать возвращения к стабильному темпу продаж, "если ничего критичного не будет после референдума", следует через несколько недель, считают в индустрии.