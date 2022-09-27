Туркестан получит статус духовно-исторической столицы Казахстана

27 сен. 12:15

В скором времени Туркестану присвоят особый статус, - сообщил президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Туркестанскую область.

"Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении Туркестану такого статуса", - сказал глава государства, передает "АиФ-Казахстан".

С древних времен Туркестан является колыбелью нации, шаныраком казахского народа, он с честью выполняет эту благородную миссию и сейчас. "Придерживаясь заветов наших предков, я предложил провести следующее заседание Национального курултая в Туркестане. Здесь мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся будущего страны", - добавил Токаев.

Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Во время визита он посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, а также встретился с общественностью региона.