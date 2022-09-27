СМИ: глава МВД Турции подал в отставку

27 сен. 12:07

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал прошение об отставке главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет издание Milli Gazete.

По ее данным, глава МВД заявил о желании покинуть занимаемую должность во время заседания кабинета министров, прошедшего 26 сентября. На данный момент неизвестно, как Эрдоган отреагировал на его просьбу.

Сойлу в апреле 2020 года хотел покинуть должность после введения 48-часового комендантского часа в стране в рамках борьбы с пандемией COVID-19. После объявления меры в интернете распространились видео, запечатлевшие у магазинов толпы людей, отправившихся за продуктами. Решение резко раскритиковали и в основной оппозиционной Народно-республиканской партии.