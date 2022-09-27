Долги за семечки обойдутся жителю Узбекистана в 10 лет тюрьмы

27 сен. 12:04

Узбекистанец, не выплативший долг за крупную партию семечек может сесть в тюрьму, пишет Podrobno.uz.

В управление внутренних дел Бектемирского района Ташкента обратился местный житель, он сообщил, что его знакомый приобрел у него 42 тонны семечек в рассрочку. Общая стоимость продукта составила 861 млн сумов. Покупатель со временем выплатил 656 млн сумов, долг в 205 млн сумов так и остался непогашенным.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) УК Узбекистана. Любителю семечек грозит штраф от четырехсот до шестисот базовых расчетных величин или лишение свободы от восьми до десяти лет.