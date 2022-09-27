Грузия стала одним из привлекательных направлений в мире

27 сен. 11:50

Грузия, благодаря усердному труду, оказалась в списке одних из привлекательных направлений на туристической карте мира, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

"Сектор туризма прошел в период пандемии сложнейший путь. Мы вместе с вами, с помощью активного сотрудничества, улучшением воздушного доступа, международным маркетингом и использованием ведущих медиаплатформ, сумели сохранить эффективную динамику восстановления туризма", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате проведенных работ в туризме доходы, полученные в августе 2022 года, превысили данные аналогичного периода 2019 года. Там же подчеркнули важность внедрения в индустрию туризма новые подходы и инновационные методы, а также взаимосотрудничество между странами.

"Грузия позиционирует себя и в этом направлении. И это продолжится и в будущем! Еще раз поздравляем и желаем успешной, спокойной, безопасной и плодотворной деятельности", - добавили в администрации.

Ранее в Нацбанке заявили, что доходы Грузии от международных путешественников за 8 месяцев 2022 года составили $2,1 млрд.