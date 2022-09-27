Швеция готова решать с Турцией вопросы экстрадиции членов ФЕТО и РПК

27 сен. 11:47

В первых числах октября Турцию посетит делегация Минюста Швеции, которая проведет переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, - сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Переговоры об экстрадиции лиц, которых Турция обвиняет в терроризме, из Швеции и Финляндии продолжаются. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов ФЕТО и РПК (запрещенные в стране организация исламского проповедника Фетхуллы Гюлена и Рабочая партия Курдистана) в рамках меморандума по членству в НАТО. Делегация министерства юстиции Швеции посетит нашу страну 5-6 октября. Будут проведены переговоры об экстрадиции. Заседания будут проводиться на техническом уровне в рамках Комитета по мониторингу", - сообщил Боздаг, передает РИА Новости.

Также ожидается отправка делегации МИД Турции в Финляндию для переговоров, - добавил Боздаг.

Финляндия и Швеция в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция сначала заблокировала начало процесса их рассмотрения и сняла возражения лишь после подписания 29 июня меморандума в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары.