Глава Ставрополья направит заработок за день в поддержку СВО

27 сен. 11:41

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров решил перечислять свой однодневный заработок в фонд помощи военнослужащим до конца СВО.

"В Ставропольском крае работает Благотворительный фонд по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей, который закупает и передает нужные вещи нашим бойцам. Считаю, что для оказания системной помощи фонд должен получать средства постоянно, регулярно. Поэтому принял решение ежемесячно до конца специальной военной операции отчислять свой взнос в размере однодневного заработка", - поделился он в в Telegram-канале.

Далее он призвал замов, министров, глав территорий и всех желающих последовать его примеру.