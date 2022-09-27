Заболеваемость в России опустилась до 36,6 тыс случаев в сутки

27 сен. 11:38

В России за минувшие сутки выявили 36 605 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 089, в Санкт-Петербурге - 2 081, в Подмосковье - 594. В Краснодарском крае - 588, в Ставропольском крае - 177, в Крыму - 213, в Дагестане - 30, в Кабардино-Балкарии - 170, в Адыгее - 80, в Карачаево-Черкесии - 95, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 52.

Общее число инфицированных в России достигло 20 869 714.

Госпитализированы за сутки 3 652 человека. Выздоровели 59 547 пациентов, за все время - 19 860 311.

Умер за сутки 101 человек, с начала пандемии - 386 943.