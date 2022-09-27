Сочи готовится к рекорду по числу туристов

27 сен. 11:26

Российские туристы активно бронируют места размещения для отдыха в зимнем сезоне в Сочи, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"По прогнозам, Сочи на новогодние каникулы примет порядка 960 тыс гостей. Уже забронировано 35% номерного фонда в горном кластере и 25% - в прибрежном", говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В городе активно готовятся к началу зимнего сезона: гостям горных курортов будут доступны километры подготовленных горнолыжных трасс, современные подъемники и развитая туристическая инфраструктура. Также горные курорты готовят программы празднования Нового года и Рождества.

До конца года Сочи может принять более 7,2 млн туристов, что станет новым рекордом в современной истории главного курорта страны.