Вербовщик ИГИЛ задержан в Москве

27 сен. 11:13

ФСБ объявила о задержании вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, пропагандировавшего террористическую идеологию среди выходцев из Средней Азии в Москве и Воронеже.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГИЛ", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что 24-летний гражданин одного из государств Центральной Азии занимался пропагандой ИГИЛ среди земляков по местам их трудовой деятельности в Москве и Воронеже через соцсети и мессенджеры. Он распространял материалы о действиях боевиков на Ближнем Востоке.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 - "Содействие террористической деятельности" УК РФ. Фигурант дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение, он заключен в СИЗО.